Ce que l'on sait du braquage d'un fourgon blindé à Lyon

Un fourgon blindé a été braqué vendredi matin, aux alentours de 9 heures à Lyon, devant une bijouterie, selon les informations recueillies par Europe 1. Au moins trois individus armés et cagoulés ont volé ce qu’il transportait. Le préjudice est estimé à 275.000 euros, selon le parquet de Lyon.

Les auteurs activement recherchés

Le fourgon s'apprêtait à livrer des bijoux et des métaux précieux dans ce magasin, situé rue Thomassin, dans le 2ème arrondissement de Lyon. Aucun coup de feu n'a été tiré, et aucun blessé n'est à déplorer. Un important dispositif de sécurité a été déployé sur place, selon nos confrères de Lyon Mag. La gendarmerie a confirmé à l'AFP que l'un de ses hélicoptères avait été déployé pour participer aux recherches.

#Braquage d’un fourgon blindé ce vendredi en plein centre de #Lyon : la zone de l’attaque est quadrillée par la #police. Les suspects seraient toujours recherchés @lyonmagpic.twitter.com/uCKbGBVnwX — Lyon Mag (@lyonmag) March 26, 2021

Les auteurs ont ensuite pris la fuite à bord d'une Renault Clio noire avant que la police ne perde leur trace dans la commune de Villeurbanne au terme d'une course poursuite. Un véhicule correspondant a été retrouvé incendié non loin de là, en bordure du périphérique à Bron, ont indiqué les pompiers. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour vol à main armée en bande organisée et association de malfaiteurs.

Des précédents dans la région lyonnaise

Le 28 août dernier, neuf millions d'euros avaient été volés dans l'attaque d'un fourgon de la société Loomis à Lyon, l'un des plus gros butins depuis le "casse du siècle" du convoyeur de fonds Toni Musulin en 2009 (11,5 millions d'euros). L'attaque n'avait, là aussi, pas fait de blessés, mais laissé des transporteurs "extrêmement choqués". Deux transporteurs chargés d'or avaient aussi été attaqués en banlieue lyonnaise en décembre 2016 à Dardilly, pour une valeur marchande de 2,5 millions d'euros, puis en avril 2017 à La Tour-de-Salvagny.