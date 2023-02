INFO EUROPE 1 - Salon de l'Agriculture 2023 : l'homme interpellé par la sécurité de Macron est fiché S

Un fiché S au Salon de l'Agriculture ? Samedi, à l'ouverture de la plus grande ferme de France porte de Versailles, le président français a été interpellé par plusieurs membres du collectif écologiste Dernière Rénovation. Un premier homme, qui arborait un t-shirt barré de la mention "A quoi tu sers?", a interpellé le chef de l'Etat en l'appelant à "écouter les rapports scientifiques" sur le changement climatique. Un échange musclé a eu lieu entre Emmanuel Macron et cet activiste. "Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique", lui a répondu le président.

Un second militant, nommé Jérémy R., a été interpellé de manière musclée par le GSPR, la sécurité du président de la République. "Le plan de rénovation thermique, M. le président!", a crié ce jeune militant vers 15 heures, alors que le chef de l'Etat parlait avec une éleveuse d'ovins. Il a été évacué sans ménagement par les gardes du corps du chef de l'Etat, notamment en lui tirant les cheveux, une scène qui a fait l'objet d'une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux. Selon les informations recueillies par Europe 1, celui-ci est inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) et fiché S.

Ça chauffe au salon de l’agriculture suite au passage de #Macron#Salonagriculture

Heureusement que ce n'est pas le service d'ordre de Reconquête ou du RN... On en aurait pour 15 jours de polémiques... pic.twitter.com/pAXzdRPOqA — Pierre Sautarel (@FrDesouche) February 25, 2023

Blocage d'une étape du Tour de France en juillet 2022

Ce n'est pas la première fois que ce militant se fait remarquer lors d'événements médiatiques. Il faisait partie du groupe de XR qui avait bloqué une étape du Tour de France en juillet 2022. Le 22 juillet dernier, la 19e étape de la 109e édition de la Grande Boucle passait dans le Gers. Le passage des cyclistes était perturbé par six militants de Dernière Rénovation. Cinq militants se positionnaient en travers de la route tandis qu'un dernier actionnait un fumigène. Ces derniers temps, les actions des militants écologiques sont de plus en plus nombreuses. À l'image des deux activistes du collectif Dernière rénovation qui ont lancé de la peinture orange sur le portail du bâtiment qui abrite la première ministre Élisabeth Borne.