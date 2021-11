INFO EUROPE 1 – Nouveau variant : forte suspicion autour de deux voyageurs à Orly

Des cas qui posent question. Alors que le nouveau variant d'Afrique du Sud, baptisé Nu, cristallise déjà les craintes, et que la Belgique vient d'annoncer un premier cas sur son sol, il se pourrait que ce nouveau variant soit également en France. En effet, deux personnes de retour d'Afrique du Sud ont été déclarées positives au virus jeudi soir. Un test a permis de définir qu'il ne s'agissait pas du variant Delta, ultra majoritaire en ce moment.

"Ces patients sont suspectés d'être infectés par ce nouveau variant"

"Aujourd'hui nous avons deux patients qui nous ont été adressés de l'aéroport d'Orly qui sont positifs mais qui ne sont pas des variants Delta", confirme au micro d'Europe 1 Christophe Rodriguez, responsable de la plateforme de séquençage de l'hôpital de Créteil Henri-Mondor qui s'occupe de déterminer la nature du variant. "Nous savons que ces patients sont suspectés d'être infectés par ce nouveau variant [sud-africain, ndlr] et donc ils vont être testés en séquençage dès lundi." En attendant, ces deux voyageurs sont "pris en charge pour éviter qu'ils transmettent ce variant" et sont donc placés à l'isolement. "On va dire que la politique du pire est appliquée."

Un variant qui pourrait devenir dominant ?

Le variant Nu aurait une trentaine de mutations par rapport au virus initial du SARS-COv2, qui semblent lui donner un potentiel de propagation encore plus important. Il aurait donc la capacité de devenir rapidement le variant dominant dans une population. Et surtout, ce qui inquiète les chercheurs, c'est qu'il semble capable de contourner certaines de nos défenses immunitaires et pourrait donc échapper aux vaccins. L'Organisation mondiale de la santé mais aussi les laboratoires Pfizer et Moderna sont en train d'étudier la question en urgence.