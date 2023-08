INFO EUROPE 1 - Canicule : l'activité des pompiers du Rhône en hausse de 40%

42 degrés à Toulouse et Marmande ce mercredi en plein cœur de l'après-midi, au lendemain de la journée la plus chaude jamais enregistrée après un 15 août. La canicule qui frappe l'Hexagone se rapproche de son pic d'intensité et met à contribution les services de secours, notamment à Lyon, dans le Rhône, où le thermomètre affichait près de 38 degrés ce mercredi.

Selon les informations d'Europe 1, l'activité des pompiers dans ce département a bondi de 40% sur les deux derniers jours par rapport aux mêmes dates l'année dernière. Une hausse significative qui semble liée aux fortes chaleurs qui s'abattent sur le département alors que l'activité des soldats du feu est d'ordinaire bien plus réduite à cette période. Au centre d'appel du département du Rhône, le téléphone ne cesse de sonner. Une petite dizaine d'opérateurs réceptionne environ 1.000 appels par jour. Le commandant Laurent Pillot les recense sur un graphique explicite.

350 véhicules sortent chaque jour des casernes

"Là, c'est significatif depuis le début de la canicule. Ça peut être des personnes qui sont en détresse lors de noyades, mais aussi quelques cas de coupures électriques en raison de problématiques de réseau liées à la chaleur. Donc les ascenseurs sont bloqués et on va prendre en charge les personnes à l'intérieur. Il y a également plus d'activité le soir avec des gens qui restent dehors plus longtemps", explique-t-il au micro d'Europe 1.

En moyenne, entre 300 et 400 véhicules sortent quotidiennement des casernes réparties sur le département. Un chiffre en hausse 20% en ce moment par rapport à l'année dernière aux mêmes dates. L'adjudant-chef André Jérôme a passé la matinée sur le terrain. "Un monsieur ce matin est allé faire ses courses au supermarché à 10h. Il a fait un malaise sur la voie publique avec une chute. On l'a ramené à son domicile pour qu'il rejoigne sa femme. Et il nous expliquait qu'il ne buvait pas énormément et qu'il n'avait pas mangé ce matin. Il faut faire attention en ce moment, c'est la vigilance rouge. Il y a des règles à respecter", rappelle-t-il.

Des règles répétées inlassablement par les pompiers, briefés chaque matin dans ce centre d'appel par leur chef. Ce dernier salue les initiatives publiques prises cette année, à l'image de l'ouverture de salles climatisées pour les plus fragiles.