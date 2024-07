INFO EUROPE 1 - JO Paris 2024 : deux drones interceptés à proximité du village olympique

Alors que les premiers athlètes investissent le village olympique des JO de Paris 2024, voici deux intrus qui auraient bien aimé se mêler à la fête. Selon les informations d'Europe 1, confirmées par le ministère des Armées, le dispositif de protection et de sûreté aérienne de l’armée de l’Air et de l’Espace a intercepté et brouillé ce week-end deux drones à proximité du lieu de villégiature réservé aux participants.

Trois personnes appréhendées

D'après ces informations, les deux engins avaient pénétré dans une zone d'interdiction temporaire activée à quelques jours de l'événement, sans réussir à atteindre le village. Ils ont été "immédiatement détectés et brouillés par les moyens de lutte anti-drones français Parade et britanniques Orcus déployés dans la zone", ajoute une source à Europe 1.

En outre, trois personnes, dont un télépilote, ont été appréhendées par les forces de sécurité intérieure, avec l'aide de l'armée de l'Air. "Les enquêtes sont en cours pour identifier le deuxième télépilote et déterminer leurs motivations", indique la source.

Dans le cadre des JO de Paris 2024, des zones d'interdiction temporaire, ou des dispositions réglementaires permanentes, sont effectivement mises en place au-dessus des sites concernés par l'événement, à l'instar des lieux de compétition ou ici, du village olympique. Ces dispositifs interdisent le survol à tout engin non autorisé au préalable par les autorités.