INFO EUROPE 1-Incidents au stade de France : découvrez le contenu du rapport du Sénat

Les commissions des Lois et de la Culture du Sénat doivent présenter ce mercredi leur rapport, très attendu, sur les incidents qui ont eu lieu au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions Liverpool-Real Madrid le 28 mai dernier. Les sénateurs ont entendu de nombreux responsables, sportifs, mais aussi des autorités comme Didier Lallement le préfet de police de Paris et Gérald Darmanin le ministre de l’Intérieur.

Une dizaine de préconisations

Dans ce rapport, selon les informations d'Europe 1, on va retrouver une dizaine de préconisations pour que ce "fiasco" ne se reproduise pas. Les responsabilités sont connues, il s’agit maintenant d’avancer. Pour cela, les sénateurs proposent des mesures organisationnelles à mettre en place lors de ce type de grand événement : d’abord une meilleure coordination pour qu’il n’y ait qu’un seul et unique pilote de l’évènement, et plus une multitude d’acteurs.

Ensuite, les autorités souhaitent que les images de vidéosurveillance puissent être conservées plus longtemps, jusqu’à 30 jours, sur ordre du préfet, exprimé avant tout grand événement. 30 jours, c’est aujourd’hui un délai légal maximum, mais l’usage du stade de France est de ne conserver les images que 8 jours, 72h pour l’UEFA.

Des mesures "de bons sens"

Autre préconisation : arrêter les billets papiers. L’idée, c'est de créer un système qui fonctionne, réplicable, peu importent les acteurs aux manettes. Des mesures de "bon sens", selon un connaisseur du dossier qui conseille aussi de dire la vérité, l’abandon de la pratique du mensonge et un meilleur partage des informations.