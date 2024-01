Inflation : Carrefour déréférence les produits PepsiCo pour cause de négociations ratées

Pepsi, Lipton, 7Up, Lay's, Doritos ou encore Bénénuts... À partir de ce jeudi, vous ne trouverez plus ces marques dans les enseignes Carrefour. La date butoir des négociations entre industriels et supermarchés approche, et l'enseigne française met un coup de pression au géant américain PepsiCo, propriétaire de ces marques. Dans les rayons vides, vous verrez donc ce message : "nous ne vendons plus cette marque pour cause de hausses de prix inacceptables".

Une arme de la négociation commerciale

"Le déférencement, on va dire brutal ou non, total ou non, est une arme habituelle de la négociation commerciale. On peut citer Intermarché-Andros, Leclerc-Pernod Ricard, Système U-Procter et Gamble. Qui a le plus à perdre ? C'est la grande question", souligne Yves Puget, directeur de la rédaction LSA, au micro d'Europe 1. Selon lui, des consommateurs vont dans des magasins spécialement pour acheter des marques précises. "Si la marque n'y est pas, ils iront voir ailleurs parce qu'elle est non substituable", précise-t-il.

Pour Yves Puget, Carrefour et PepsiCo sont assez perdants dans ce petit jeu. Ils ont donc tous les deux intérêt à trouver un terrain d'accord. "Certainement qu'avec la conjoncture actuelle, les déférencements, on va dire partiel ou total, vont se multiplier dans les prochaines semaines. Tout simplement parce que les industriels demandent très souvent des hausses de tarif et que les distributeurs veulent des baisses", estime le directeur de la rédaction LSA. Ce qui les pousse à ne pas trouver d'accord. Une situation qui amène à des cas extrêmes où les distributeurs vont annoncer ne plus vouloir acheter les produits de la marque.