Essonne : à Sainte-Geneviève-des-Bois, le premier hypermarché ouvrait il y a 60 ans

À Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l’Essonne, les habitants viennent faire leurs courses dans le même Intermarché depuis 60 ans. Michel, 78 ans, connaît tout le monde ici. Habitué de cet hypermarché, il y vient 5 à 6 fois par semaine et il était là pour son inauguration. "J'ai pris mon vélo et je suis venu. Dans le temps, vous alliez dans une petite boutique, on vous servait alors que là, c'est vous qui vous servez", a déclaré le retraité au micro d’Europe 1.

Un lieu qui a triplé de volume

Depuis, les lieux ont bien changé. Aïda a poussé les portes de l'hypermarché pour la première fois quand elle avait quatre ans. "Aujourd'hui, cela fait 35 ans qu'elle est employée du magasin. C'était en 1965. C'est un tout petit magasin quand on est arrivé. Et là, de 2.500 mètres carrés, on est passé à 8.000. Le parking aussi a évolué. Il peut accueillir deux fois plus de voitures qu'à l'époque", s’est souvenue l’employé de l’hypermarché.

"Ça change complètement"

D'après Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, la principale évolution des prochaines années ne sera pas physique. "C'est très profondément digital parce qu'il change le parcours des clients, des catalogues personnalisés, des promotions personnalisées, des chariots personnalisés. Ça change complètement", a rapporté le PDG de Carrefour. Cela ne devrait pas remettre en cause la fréquentation de ce magasin qui attire près de 5.000 clients chaque jour.