Inflation : à Colmar, les associations caritatives viennent en aide à de nouveaux bénéficiaires

Les associations caritatives ont de plus en plus de travail. Avec la crise énergétique, l’inflation, le nombre de personnes auxquelles elles viennent en aide ne cesse d’augmenter. Elles remarquent aussi de nouveaux publics parmi leurs bénéficiaires, notamment des familles. L’inflation, qui a pris plus de 6% en un an, pèse effectivement lourd sur le budget des Français. Certains en souffrent plus que d’autres et les associations caritatives le constatent.

C'est le cas notamment des familles monoparentales, avec des petits revenus, qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Europe 1 s'est rendue à Colmar dans le Haut-Rhin lors d’une maraude avec l’Ordre de Malte.

"Tout augmente, on ne s’en sort pas"

"On a des fruits, des légumes, du pain, des œufs…" Trois fois par semaine (les mardis, jeudis et samedis), les bénévoles de l’Ordre de Malte de Colmar ouvrent les portes de leur camion en pleine rue pour distribuer des repas chauds, des aliments, des produits d’hygiène ou encore des couvertures. Les habitués se dépêchent de remplir leurs sacs vides.

Mais il y a aussi de nouveaux bénéficiaires, comme René, père célibataire d’une adolescente. Il vient ici depuis deux mois. "Tout augmente, les factures de gaz par exemple. On ne s’en sort pas", soupire-t-il. "J’ai une petite pension d’invalidité, mais c’est la première fois que j’ai besoin d’aide", poursuit-il en récupérant deux repas chauds. "Au moins, ce soir, on va être tranquille", lâche-t-il dans un sourire.

Le nombre de familles bénéficiaires a plus que doublé

Ces nouveaux bénéficiaires, Nadia Hoog, responsable de l’Ordre de Malte de Colmar, en rencontre de plus en plus souvent lors des maraudes. "C’est un nouveau public dont le nombre a explosé depuis le mois de juin 2022 avec l’inflation", confirme-t-elle. "En mai dernier, on avait à peu près 200 colis alimentaires par mois et on est passé à près de 550 pour les familles, souvent monoparentales", précise-t-elle.

L’inflation pèse lourd évidemment pour tous les bénéficiaires de l’Ordre de Malte et des autres associations caritatives, mais aussi pour les bénévoles. "On a des bénévoles qui viennent de la montagne, à une trentaine de kilomètres de Colmar, et cela commence à faire cher la facture d’essence", explique Nadia Hoog.

Pour l’instant, la plupart des bénévoles de l’Ordre de Malte continuent tout de même à faire le déplacement. Mais les maraudes sont longues, parfois 5 heures ou 6 heures en une soirée. Ce soir-là, il fait ce soir -3 degrés dans les rues de la ville. L’association est donc en permanence à la recherche de nouveaux bénévoles motivés.