Crues : l'Indre-et-Loire et la Vienne placés en vigilance rouge

Les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne sont passés en vigilance rouge pour le risque de crues, a annoncé Météo France samedi après-midi. Cinq autres départements, la Gironde, la Dordogne, la Charente-Maritime, la Charente et la Haute-Vienne sont classés en vigilance orange pour crues, et les Alpes-Maritimes en vigilance orange pour risque d'avalanche, a ajouté l'institut de prévisions météorologiques dans son dernier bulletin.

Des "débordements dommageables" attendus en début de soirée

Selon Vigicrues, un "risque de crue majeure", avec des "débordements dommageables" est attendu en début de soirée sur le tronçon Creuse-Bec-des-deux-eaux qui parcourt ces deux départements, ainsi que sur la Vienne tourangelle en Indre-et-Loire. "En dehors de ces tronçons, les débordements restent localisés", a précisé le site d'informations spécialiste des crues.

Dans la matinée, une quarantaine de personnes ont été évacuées dans l'Indre après la crue de la rivière Creuse, qui a pénétré dans certaines maisons avec jusqu'à 1,50 m de hauteur, sans faire de victimes. "Chez nous, c'est Venise sans les gondoles et sans le charme", a commenté à l'AFP le maire de Bélâbre (Indre) Laurent Laroche.

Dans la Vienne, le centre-ville de Montmorillon, une localité de 6.000 habitants, a été inondé dans la matinée, provoquant l'évacuation de plusieurs habitants, sans dégâts majeurs, d'après la préfecture. Plusieurs routes inondées ont également été coupées dans cette zone située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Poitiers.

Importants cumuls de pluie

Cinq autres départements, la Gironde, la Dordogne, la Charente-Maritime, la Charente et la Haute-Vienne sont classés jusqu'à dimanche par Météo France en vigilance orange pour crues, et les Alpes-Maritimes en vigilance orange pour risque d'avalanche à partir de dimanche après-midi.

Selon Vigicrues, les cours d'eau Vienne, Creuse et Charente sur plusieurs de ces départements ont été gonflés par d'importants cumuls de pluie, avec notamment des pluies orageuses, de vendredi à samedi matin.