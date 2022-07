Indochine, ABBA, Céline Dion... vos chansons préférées sur la route des vacances

En ce week-end de chassé-croisé, vous êtes peut-être dans les bouchons ou en pause déjeuner. L'occasion de monter le son de la radio : Europe 1 vous liste les chansons les plus écoutées en voiture. Les Français écouteraient 15 heures de musique par semaine et principalement en voiture. Cette année encore, les intemporels sont plébiscités pour créer des playlists endiablées.

Des morceaux intemporels

Le dernier sondage réalisé sur ce que les Français écoutent le plus en voiture remonte déjà à quelques années et nous prouve que ce sont finalement les mêmes titres qui passent lors de vos fêtes. Sans surprise, Indochine et son aventurier gardent sa place dans les playlists festives. Charles Aznavour, avec "Emmenez-moi", garde la côté, tout comme "le Chanteur" de Daniel Balavoine.

Dans la même veine, on retrouve "Il jouait du piano debout" de France Gall, un intemporel. Plus loin dans le classement, un groupe suédois qui a récemment fait son come-back: ABBA, avec son fameux "Dancing Queen". Et en parlant de "queen", comment ne pas penser à Céline Dion et son duo emblématique avec Jean-Jacques Goldman. Encore aujourd'hui, des cordes vocales se brisent joyeusement sur "J'irai où tu iras".