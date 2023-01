Indemnité carburant : sept millions de Français éligibles n'ont toujours pas fait la demande

10 millions de Français y sont éligibles et seulement 3 millions en ont fait la demande. Les indemnités carburant commencent à arriver depuis ce vendredi. Un coup de pouce d'une centaine d'euros destiné aux Français les plus modestes. Pourquoi est-ce que si peu de Français l'ont demandé ?

Il y a ceux qui trouvent cette aide totalement dérisoire. Un plein, voire deux, ce n'est pas suffisant. "100 euros, comparé à tout ce qu'on met par an dans la voiture, c'est pas énorme", explique Justine, une automobiliste. "Ce n'est pas 100 balles qui vont changer un an de gazole que vous mettez dans votre voiture, ça va pas changer la donne", ajoute Antoine en faisant son plein.

"Ceux qui y ont droit doivent le demander"

Selon Yves Carra, porte-parole de l'association Mobilité Club France, une grande partie de ceux qui pourraient la toucher ne le savent tout simplement pas. "On a jusqu'au 28 février. Allez-y, essayez, allez voir si vous y avez droit. C'est vrai qu'on aurait souhaité que ce soit pour tout le monde. Le risque aussi, c'est qu'au mois de mai-juin, ce soit déjà oublié. Parce que finalement, ça ne fait que 8 euros par mois si on répartit ça sur une année. Mais bon, ceux qui y ont droit doivent le demander et doivent l'avoir et ce sera déjà une bonne chose."

Déjà une bonne chose, mais l'automobile fait face en ce moment à une envolée générale de toutes les dépenses. "Ce n'est pas un luxe, mais ça risque de le devenir dans un avenir moyen. Parce que c'est un budget qui augmente de plus en plus. Les réparations, l'essence, l'achat simplement des voitures, c'est un problème général et qui est inquiétant", ajoute Yves Carra. Aujourd'hui, avoir un véhicule coûte en moyenne 400 euros par mois, un montant en constante augmentation.