Incivilité, trafic de drogue... À Bordeaux, les habitants du quartier des Capucins en ont en ras le bol

"Ils sont là comme chez eux les dealers." Deux ans que cet étudiant habite dans le quartier des Capucins, sous les fenêtres de son appartement, des points de deal et des incivilités rythment son quotidien. "À chaque fois que je rentre chez moi, on me demande si je veux du shit, si je veux de la beuh. Quelque chose. Surtout le bruit le soir jusqu'à 1 heure du matin", explique cet étudiant.

""Dans ma voiture, plusieurs fois, j'ai retrouvé de la drogue cachée dans le pare-chocs"

Une situation qui n'est pas nouvelle, explique des habitants, mais qui s'est dégradée après le confinement. Christophe s'est installé ici en 2020. "Dans ma voiture, plusieurs fois, j'ai retrouvé de la drogue cachée dans le pare-chocs arrière et en partant, ils m'ont couru après en me disant 'oh attend un chef, je récupère ma drogue'. Ils font des trous dans les pots de fleurs et pour mettre de la drogue. Bref, ils les cachent partout", détaille le riverain.

Nouvel adjoint au maire de Bordeaux, Marc Etcheverry est en charge de la sécurité et raconte que la ville fait tout pour réduire ce trafic de drogue et ces incivilités quotidiennes. "Il y a deux mois, la police nationale a fait une très belle opération de saisie, un kilogramme de cocaïne à peu près, qui a été rendue possible par l'implantation par la mairie de Bordeaux de ces trois caméras de vidéoprotection. Implantation qui sera renforcée dans quelques semaines avec une quatrième caméra. Et le secteur est actuellement la zone de Bordeaux dans laquelle nous déployons le plus de policiers municipaux", livre l'élu.

Et en fin de semaine dernière, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a réclamé au préfet davantage d'actions de la police nationale dans ce quartier. De leur côté, les habitants ont manifesté - une première - devant l’Hôtel de Ville le week-end dernier.