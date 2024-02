«C'est une personne lambda», à Bordeaux, un voleur dérobe les tirelires à pourboires des restaurants

Des tirelires à pourboires qui disparaissent dans les restaurants bordelais. Depuis plusieurs semaines, un individu s'amuse à dérober ces petits cochons disposés sur le comptoir et dans lesquels on peut glisser une pièce après avoir réglé l'addition. Un restaurateur, rencontré par Europe 1, a même pu identifier le coupable.

Il s'agissait pourtant d'un client lambda qui n'apparaissait pas du tout menaçant. Ce dernier se rend dans l'établissement dirigé par Frédéric Lafont, réserve une table, mais dit attendre des amis et des collègues. Un prétexte pour s'installer au comptoir.

"C'est arrivé à pas mal de collègues"

"Il a fait semblant d'appeler ses amis. Pendant un quart d'heure, il est resté au bar, mais on ne l'a pas surveillé, c'est une personne lambda, âgée d'une cinquantaine d'années. Au bout d'un moment, il est parti et a dit à mon responsable de salle : 'Ils sont là, je vais les chercher'. Mais il n'est jamais revenu. Et au bout d'une heure, un premier client vient pour payer et veut laisser un pourboire. Le cochon avait disparu", raconte le restaurateur.

"Après, nous avons regardé sur les caméras et on l'a vu en train de voler notre cochon à pourboires avec, à peu près, 250 à 300 euros dedans, destinés à mes salariés. Je trouvais ça triste et j'étais un peu en colère. C'est pour cela qu'on a décidé de poster ça sur les réseaux sociaux. Et, comme je suis un vieux restaurateur, je connais pas mal de gens à Bordeaux et on s'est aperçu que c'était arrivé à pas mal de collègues, avec la même personne", poursuit Frédéric Lafont.

Dans son établissement, le nouveau cochon-tirelire est désormais enchaîné au bar. Et surveillé avec la plus grande attention.