"Nous aurions dû construire le Stade de France en France", a tweeté l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour dimanche après les incidents survenus aux abords du Stade de France samedi soir. "Saint-Denis n'est pas Paris et la Seine-Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps, le département n'est plus un département français depuis longtemps", a-t-il lancé sur Europe 1 lundi.

