Incendies en Gironde : après les averses de la nuit, la situation semble plus favorable

Le ciel va se dégager au-dessus des flammes en Gironde ce dimanche même s'il était bien chargé encore cette nuit. Les autorités craignaient une reprise de l'incendie avec les orages et les rafales annoncés. Finalement, la nuit a été calme et à la surprise générale, elle s'est bien déroulée. Les pompiers sont soulagés ce matin, ils ont même le sourire. Ils s'étaient préparés au pire puisque des orages secs étaient attendus. Concrètement, des orages avec beaucoup de vent, peu de pluie et de la foudre.

Conditions météo favorables

La foudre est bien là, même encore ce matin. Mais surprise, la pluie aussi. Et c'est une bonne nouvelle parce que cela fait plus d'un mois qu'il n'a pas plu à Hostens. Les pompiers espéraient des pluies plus abondantes, mais les averses de la nuit ont quand même permis aux températures de largement baisser. Ce matin, il fait 19 degrés, soit dix degrés de moins qu'hier. Autre bonne nouvelle, le vent est très faible, donc les conditions météo sont favorables pour les 1.500 pompiers présents. Ce dimanche, ils continuent de se relayer sur le terrain pour surveiller mais aussi pour lutter contre de nouveaux départs de feu. Le tout sous quelques gouttes de pluie pour ce début de matinée.