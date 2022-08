Incendies en Gironde : à quoi servent les feux tactiques allumés par les pompiers ?

Dans cette lisière, une épaisse fumée noire et des cendres flottent dans les airs. À l'aide d'une torche, les pompiers, habillés en combinaison intégrale, allument des feux tactiques. Un procédé qui permet de protéger les zones non brûlées, explique Sébastien Castel, le porte-parole des pompiers. "On allume des bandes d'une cinquantaine de mètres, de façon à brûler la végétation et de façon à nettoyer aussi puisque le sol est tourbeux. À tout moment, le feu qui s'enterre peut aller prendre une racine et ressortir sur une partie qui est verte comme ça et s'attaquer aux maisons", explique-t-il sur Europe 1.

"J'en ai pleuré

Ces feux sont allumés par des pompiers brûleurs comme Hervé. Même s'il est habitué, ce Girondin a les yeux humides face à cette pinède qui part en fumée. "Moi, ça me donne de peine. J'en ai d'ailleurs pleuré. C'est mon patrimoine et ça me donne la peine de brûler ma forêt", raconte-t-il.

Seulement quatre pompiers habilités à allumer des feux tactiques en Gironde

Le feu tactique était la seule solution pour protéger les habitations situées à moins de 30 mètres des incendies. Jean-Pierre, le chef de groupe des pompiers sur place, s'assure que le feu est bien sous contrôle. "On a profité justement d'un vague avantageux pour pouvoir le maîtriser. On arrive à savoir orienter un petit peu les feux que l'on allume. Nous ne sommes pas des pyromanes, on essaie d'allumer le feu et surtout en le gérant à l'arrière", explique le pompier.

Les pompiers habilités à allumer des feux tactiques sont peu nombreux. Actuellement en Gironde, ils sont quatre sur le terrain.