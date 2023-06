Incendie : le Bas-Rhin met en place des mesures pour combattre les feux de forêt

Les feux de forêt ne concernent désormais plus uniquement le Sud de la France, le Nord peut aussi être touché par ce fléau. L’été dernier, le Jura ou encore les Vosges ont notamment subi d’importants incendies. Alors pour s’y préparer, la préfecture du Bas-Rhin a mis en place un dispositif inédit dans la région : un réseau de sentinelles, des bénévoles répartis un peu partout sur le territoire, chargé de détecter les départs de feux. Le réseau a été activé pour la première fois (et plus tôt qu’on ne l’imaginait) dès la mi-juin. Europe 1 s'est rendue sur place, au-dessus de la vallée de Schirmeck en Alsace.

160 bénévoles sur tout le département

A 1.000 mètres d’altitude, Luc, jeune retraité de 61 ans, a une vue panoramique sur sa vallée. Il est bénévole dans ce nouveau réseau de sentinelles, en lien avec les pompiers. Armé de jumelles, il scrute d’éventuels départs de feu. "Mardi, justement, nous étions déjà à cet endroit. On a détecté une fumée assez importante dans cette direction. On a des logiciels de géolocalisation et via la boussole, on indique un axe vers lequel on voit cette fumée. Quand on a vu l'ampleur, notamment des feux dans l'ouest de la France, on a tout simplement envie de protéger notre forêt à nous pour que ce type d'incident ne se produise pas", explique le bénévole au micro d'Europe 1.

Une aide précieuse pour les pompiers explique le lieutenant-colonel Jean-Marc Tessier. "Les premières minutes sont déterminantes aussi bien pour un feu de forêt que pour un feu d'habitation. Et l'ensemble des bénévoles ont été également formés à nous donner les références du feu et les coordonnées. Ils parlent le même langage que nous et c'est ce qui facilite énormément les échanges entre nous", se réjouit le spécialiste. Ce réseau compte déjà 160 bénévoles sur tout le département. Bientôt 300 espère la préfecture.

Les feux de la Saint-Jean interdits

Par ailleurs, en raison du risque importants d'incendies de forêts, la préfète du Bas-Rhin interdit les feux de la Saint-Jean. Face à la sécheresse dont souffrent déjà de nombreux départements, certaines préfectures prennent d’ores et déjà des mesures pour éviter des feux de forêt. Les feux de la Saint-Jean prévus à partir de ce week-end seront ainsi interdits dans plusieurs communes des Pyrénées Orientales. Dans le Grand Est également, plusieurs départements ont pris des arrêtés similaires : la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges ou encore le Bas-Rhin. En effet, les feux de forêts ne se cantonnent désormais plus au Sud de la France confirme Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin, au micro d'Europe 1.

"Désormais, tous les départements sont concernés par les feux de forêt. Ce n'était pas le cas de notre région, mais déjà de manière précoce et intense, les Vosges ont dû affronter un feu il y a quelques jours", note-t-elle. La préfète précise par la suite que 90% des feux sont d'origine humaine et rappelle qu'il n'est pas intelligent de jeter un mégot de cigarette depuis son véhicule. "Le barbecue et les feux de camp dans la forêt sont strictement interdits et j'ai pris une mesure lisible : interdire les feux de la Saint-Jean car on estime qu'il y a trop de risque", souligne Josiane Chevalier. Avant d'ajouter que les feux d'artifice ne sont évidemment pas autorisés et que "la période à risque va durer".