Incendie en Aveyron et en Lozère : près de 300 hectares partis en fumée

Un incendie parti en fin de journée lundi du Massegros, en Lozère, déclenché par un engin agricole, avait parcouru plus de 300 hectares vers 21h30 et gagné l'Aveyron voisin, a constaté un journaliste de l'AFP. Le feu a démarré à cause d'un engin agricole dont une part, en raclant le goudron très chaud de la route, a embrasé une partie d'une départementale près du Massegros, au nord de Montpellier, selon les pompiers. La surface parcourue, de 50 hectares à 17h30, a rapidement évolué jusqu'à 320 hectares en soirée.

180 pompiers engagés dans la lutte contre les flammes

Au total, 180 pompiers de Lozère et de l'Aveyron étaient engagés, ainsi que trois Canadairs et deux Trackers. Les pompiers ont procédé à la mise en sécurité de plusieurs maisons, sans devoir pour l'heure en évacuer les habitants, ont-ils indiqué à l'AFP. Le feu évoluait librement vers 21h30, dans des zones de pinède très denses et difficiles d'accès vers les gorges du Tarn. Plusieurs départs de feu ont été notés le long RD32 (Lozère) et la RD9 (Aveyron), notamment au lieu-dit Bombes, en Aveyron.

Les 18 et 19 juin, à 35 km de Mostuéjouls, un autre incendie à Comprégnac dans l'Aveyron avait parcouru 430 hectares de forêt, sans faire de victimes. Des dizaines de personnes avaient été évacuées par précaution. Avec déjà plus de 47.000 hectares brûlés depuis le début de l'année, la France a connu dès juillet un record de surfaces incendiées, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), qui tient des statistiques comparables depuis 2006.