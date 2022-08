Incendie en Isère : pourquoi les pompiers ont-ils du mal à fixer le feu ?

Depuis vendredi soir, un important incendie se déchaîne sur les contreforts du massif de la Chartreuse. Dimanche, en fin d’après-midi, attisé par un vent et des fortes températures, le feu a rapidement progressé sur les hauteurs de Voreppe. L’incendie s’étend désormais sur près de 80 hectares. Au total, 270 pompiers sont mobilisés ce lundi. Deux hélicoptères bombardiers d'eau, quatre Canadair et deux Dash poursuivent leurs rotations. Des moyens aériens essentiels, puisque cette zone est difficile d'accès par la route, explique le commandant Eric Brocardi, porte-parole des pompiers.

"Il y a un risque particulier à cause des paysages"

"On est sur des paysages de cols et montagneux. Ces paysages alternent entre des vallons, des flancs de colline, des fronts de montagne et avec des zones assez abruptes", souligne-t-il sur Europe 1. "Donc ça veut dire qu'il y a un risque particulier. Il y a un couvert végétal assez haut, qui est composé exclusivement de résineux. Il faut savoir que dans ce cadre-là, l'objectif est de pouvoir positionner des tuyaux, des lignes d'eau au sol, de pouvoir amener de la pression avec ces tuyaux le plus près possible des flammes".

La préfecture rappelle à la population d'éviter le secteur pour ne pas gêner les pompiers. Deux routes sont toujours fermées : la départementale 520 et la 1075.