Incendie d'un immeuble à Paris : "La France se réveille dans l'émotion", déclare Emmanuel Macron

"La France se réveille dans l'émotion", a déclaré Emmanuel Macron après le violent incendie d'un immeuble du 16ème arrondissement à Paris, qui a fait au moins neuf morts dans la nuit de lundi à mardi.

"Merci aux pompiers". "La France se réveille dans l'émotion après l'incendie rue Erlanger à Paris cette nuit. Pensées pour les victimes. Merci aux pompiers dont le courage a permis de sauver de nombreuses vies", a écrit le chef de l'État sur son compte Twitter, alors qu'une habitante, présentant des "antécédents psychiatriques", a été placée en garde à vue dans l'enquête.

Un bilan encore alourdi. Le bilan, "encore provisoire" de l'incendie est passé mardi matin à neuf morts, un nouveau corps ayant été découvert au huitième et dernier étage de l'immeuble où le feu s'est déclaré. Le Premier ministre Édouard Philippe a également rendu hommage aux pompiers, dont huit ont été blessés au cours de l'intervention. "J'assure de mon soutien les familles et les proches des victimes. Toute la lumière sera faite sur les causes de ce tragique incendie", a-t-il encore tweeté.

"Toutes mes pensées vont aux victimes", assure Benjamin Griveaux. "Terrifiant incendie qui tue au milieu de la nuit à Paris 16e. Toutes mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs familles. Reconnaissance et respect pour les Pompiers de Paris qui ont combattu ce feu et secouru les habitants", a par ailleurs réagi le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.