Incendie dans un gîte en Alsace : élus et riverains ont encore «du mal à accepter la situation»

C'est une petite ville d'Alsace qui se réveille sous le choc ce jeudi matin. Mercredi, un gîte de vacances pour personnes handicapées a pris feu dans la commune de Wintzenheim, tuant 11 personnes. Alors, parmi les 8.000 habitants de la commune, l'émotion est vive, surtout chez les riverains à proximité immédiate de l'établissement désormais détruit.

"Quand je me suis levé mercredi matin vers 5h45, j'ai entendu des cris. Je pensais que quelqu'un s'était fait écraser et après j'ai tout de suite vu les flammes", se remémore Christian, au micro d'Europe 1. Des flammes qui étaient en train d'engloutir ce qui était, il y a une dizaine d'années encore, la ferme de ses parents.

"C'est juste horrible"

Le maire de la commune, Serge Nicole, se dit lui aussi très affecté. "C'est très, très dur. Je veux dire, moi, j'ai du mal à accepter cette situation", confie-t-il. Je pense surtout à ces gens qui étaient venus en vacances passer trois semaines pour passer un bon séjour. C'est terrible" ajoute le maire.

À côté de lui, sa fille peine à retenir ses larmes. "Je suis très émue parce que mon papa est très ému, forcément. Donc quand on voit un proche aussi mal, forcément ça touche. Finalement, on a toujours impression que ce genre d'événements, ça se passe loin de chez nous. Et puis finalement, c'est juste à côté. C'est juste horrible", explique la jeune femme.

Un premier hommage

Pour Mikaela, ce drame à une résonance particulière. "J'ai une nièce qui est handicapée, qui fait régulièrement des séjours grâce à l'aide de son foyer. Et forcément, j'y ai pensé. Je me suis dit : 'Ça aurait pu être elle. J'aurais pu être dans la situation de ces familles là'", souligne l'Alsacienne.

Elle a donc décidé de se rendre mercredi soir au rassemblement œcuménique organisé par la commune pour apporter son soutien aux familles des victimes. Près de 70 personnes étaient présentes.