Incendie dans les Pyrénées-Orientales : un camping évacué par précaution

Un important incendie s'est déclaré dans les Pyrénées-Orientales, samedi, provoquant l'évacuation d'un camping et d'habitations à proximité, par précaution, tandis que le département est placé en alerte rouge risque feux de forêt, ont indiqué les pompiers.

"Le plan communal de sauvegarde a été activé"

Un feu de végétation s'est déclaré en fin d'après-midi, entre les villages de Villelongue-dels-Monts et de Saint-Génis, dans le sud des Pyrénées-Orientales, menaçant des zones habitées. "Les efforts se concentrent actuellement sur la protection de plusieurs points sensibles situés dans l'axe du feu, dont un camping sur la commune de Saint-Génis et un lotissement comprenant plusieurs habitations", ont indiqué les pompiers dans un communiqué.

"Le plan communal de sauvegarde a été activé" sur les deux communes, provoquant l'évacuation des habitants et des vacanciers, qui ont été dirigés vers des salles communales. L'incendie qui s'est déclaré à 17h16 "est alimenté par des rafales de vent du sud atteignant 60 km/h", et avait brûlé une dizaine d'hectares en l'espace d'une heure, selon les pompiers. En fin de journée, le feu toujours en cours, mobilisait un effectif de 340 pompiers, sept Canadairs, deux hélicoptères et deux avions bombardiers.

Le département, frappé par la sécheresse, avait été placé en alerte rouge risque de feux de forêt par Météo-France, vendredi pour la journée de samedi, un niveau maximum atteint pour la première fois en France depuis le début de l'été. Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie s'était déclaré dans la station balnéaire de Canet-en-Roussillon, provoquant l'évacuation de 3.000 résidents d'un camping situé à 100 mètres au sud du départ du feu.