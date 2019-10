Incendie à Rouen : les analyses "conformes" sur plusieurs produits agricoles

Des prélèvements sur des fruits, légumes et produits d'origine animale situés dans des communes où des suies issues de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen ont été observées, ont révélé des résultats "conformes à la réglementation", ont annoncé mercredi les autorités.

En attente de validation par l'Anses

"Nous avons maintenant les autres produits, nous avons des résultats qui sont conformes, mais pour cela comme pour le lait nous attendons la validation de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'environnement et du travail)", a annoncé le préfet de Seine-Maritime Pierre-André Durand lors d'une conférence de presse à Rouen. "J'espère que si l'Anses est sur cette même ligne cela me permettrait de lever les consignations de réserve sur ces produits", a indiqué le préfet.

Depuis l'incendie de l'usine Lubrizol le 26 septembre, des produits tels que les œufs et le miel ne peuvent plus être collectés dans de nombreuses communes où des suies ont été observées (Seine-Maritime, Oise, Nord, Somme et Aisne). Lundi, le préfet de Seine-Maritime avait annoncé la levée des restrictions sur le lait et les produits laitiers.

"En dessous des valeurs réglementaires"

"On a des résultats sur les pommes de terre, sur du raisin, sur des pommes, sur de la betterave, sur du chou et donc également au niveau alimentation animale, de l'herbe, de la luzerne. Et concernant les produits animaux, sur du poisson, sur des œufs et également sur du pollen", a détaillé Olivier Degenmann, directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de Seine-Maritime.

"L'ensemble de ces résultats sont tout à fait conformes, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous des valeurs réglementaires en terme de limite maximale de résidus", a précisé Olivier Dengenmann, ajoutant que la DDPP attend désormais l'avis de l'Anses pour valider ces résultats.