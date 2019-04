Incendie à Notre-Dame de Paris : LVMH et la famille Arnault annoncent un "don de 200 millions d'euros"

Le groupe LVMH et la famille Arnault ont annoncé mardi un "don" de 200 millions d'euros au fonds dédié à la reconstruction de Notre-Dame, après le gigantesque incendie qui a ravagé la cathédrale lundi. "La famille Arnault et le groupe LVMH, solidaires de cette tragédie nationale, s'associent à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité", écrivent-ils dans un communiqué.

Quelques heures auparavant la famille Pinault avait annoncé débloquer 100 millions d'euros pour participer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. "C'est une tragédie qui nous a tous touchés. J'ai vu ma fille de 17 ans pleurer devant les images", a raconté François-Henri Pinault au micro de Nikos Aliagas mardi matin. "Cela nous a pris aux tripes avec mon père. On a voulu réagir tout de suite. On a ressenti ça comme une absolue obligation de devoir reconstruire cette cathédrale. Par les temps qui courent, c'est aussi un geste très symbolique", a-t-il expliqué.