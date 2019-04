Incendie à Notre-Dame de Paris : la presse exprime sa "sidération" et pense déjà à la reconstruction

La presse qui s'attendait lundi soir à commenter l'allocution d'Emmanuel Macron reste en état de "sidération" après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Mardi les éditorialistes, cette fois en phase avec le président, évoquent déjà "la reconstruction".

À la Une des quotidiens nationaux, La Croix a "le cœur en cendres", alors que Libération évoque sobrement "notre drame", Les Echos parlent de "la tragédie de Paris", l'édifice devient "Notre-Dame des Larmes" pour Le Parisien et "Notre-Dame de la tristesse" pour Le Figaro.

About #NotreDameFire :

- Fire under control and «partially» put out at 3:30 pm, fire services said

- Cathedral's roof is destroyed

- «We will rebuild Notre Dame», said Emmanuel Macron

- Family Pinault (Kering) is willing to give 100 million euros

