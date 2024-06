«Impossible de ne pas voter» : à Marseille, les files s'allongent pour les procurations aux élections législatives

REPORTAGE

Un boom des procurations pour les prochaines législatives. Parce que l’échéance arrive vite, parce qu’elle tombe au début de l’été et des grandes vacances… et parce que l’enjeu semble plus important que jamais, les électeurs sont nombreux à se rendre auprès de tribunaux, commissariat et gendarmeries. À Marseille, entre les procurations et les affaires courantes, la salle d’attente est pleine et certains se découragent.

Temps d'attente

"Oui, c'est noir de monde, c'est insupportable. Ça fait deux fois que je viens là. Il y a au moins 20 personnes qui attendent dedans. Je ne peux pas attendre car je dois retourner travailler, donc je reviendrai", confie un électeur exaspéré.

Les temps d’attente varient : près de 45 minutes pour cette mère de famille, soulagée d’avoir fait valider sa procuration. "C'est tellement important que même si c'était la journée, j'aurais attendu. Je veux absolument voter, mais c'est impossible pour moi de ne pas voter et encore plus cette fois-là. J'aurais pu annuler mes vacances pour ça", explique-t-elle.

S'adapter

Et comme pour beaucoup, cette échéance électorale très proche tombe au mauvais moment pour certains comme cette jeune femme qui doit bousculer son programme pour ne pas manquer ce scrutin. "Je travaille à Marseille et j'ai dû prendre deux semaines de vacances pour pouvoir aller voter dans ma ville à Clermont-Ferrand. Oui, ça fait loin pour voter, mais c'est important, surtout quand on est jeune", raconte l'électrice.

Pour ceux qui choisissent l’option de la procuration toutes les démarches sont expliquées sur le site service-public.fr et plusieurs bons plans existent, comme le site affublé d'un petit jeu de mot, Plan Procu, qui met en relation les électeurs qui ne peuvent pas donner procuration à l'un de leurs proches, à des électeurs sûrs de se rendre en bureau de vote.