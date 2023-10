Immobilier : 52 m2 à Lyon, 67 m2 à Lille... Que peut-on avoir en France pour le prix d'un studio à Paris ?

Avec un prix de 10.000 euros le m2, Paris reste une des villes les plus chères d'Europe. Il vous faudra débourser plus de 260.000 euros pour acquérir un studio de 25 m2 dans la capitale. Mais avec cette même somme, il est possible d'acheter un logement bien plus spacieux ailleurs en France, presque deux fois la taille du studio parisien.

Un appartement familial de 200 m2 au prix d'un studio à Paris

"Par exemple à Lyon, on va avoir 52 m2 pour le même prix qu'un studio parisien, à Bordeaux, on va avoir 57 m2. Il y a des métropoles où c'est encore mieux comme Lille, avec 67 m2 ou Marseille avec quand même 89 m2" selon Corrine Joly, président du site d'annonce Particulier à particulier. Mais parmi les villes les plus compétitives de France, la palme revient à Saint-Étienne où vous pouvez vous offrir un immense appartement familial d'un peu plus de 200 m2.

Pour ceux qui envisagent des changements de vie plus radicaux, le marché immobilier offre des possibilités presque infinies : "avec le prix d'un 25 m2 à Paris, on peut aussi s'acheter dans certaines régions, un petit château. Il sera très probablement à rénover, mais malgré tout on devient châtelain".

Attention tout de même, loin devant les autres villes, c'est Paris qui offre les meilleures opportunités professionnelles, avec à la clé, des salaires attractifs. Un élément à réellement prendre en compte avant de quitter les avantages qu'offre la capitale.