Immigration : «J’assume le terme d’assimilation», lance Othman Nasrou, secrétaire d'État aux discriminations

"On ne peut pas accueillir et intégrer des personnes qui ne partagent pas un certain nombre de valeurs de la République." Invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, Othman Nasrou, secrétaire d'État chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations, est clair face à l'accueil des migrants dans l'Hexagone : ils doivent s'adapter face aux mœurs françaises et les assimiler. "J’assume même le terme d’assimilation", souligne-t-il au micro de Romain Desarbres.

Pour renforcer cette volonté, une nouvelle loi immigration devrait arriver au Parlement au début de l'année 2025 et sera discuté "avec l'ensemble des groupes parlementaires", a annoncé dimanche sur BFMTV la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon. Un des points d'orgue est le test du niveau de langue française, car aujourd'hui, une personne étrangère a l'obligation d’assister à des cours, mais aucune évaluation n'est demandée. "Et si le niveau n'est pas atteint, il n'y aura pas, à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, de titre de séjour pluriannuelle accordée à cette personne qui vient d'arriver, elle devra poursuivre les cours", assure le secrétaire d'État.

Une personne "peut tout à fait trouver sa place dans notre société", estime Othman Nasrou

L'idée de donner des cours sur les valeurs républicaines est aussi sur la table. "Ce n'est pas possible d'avoir dans notre pays des gens qui ne souscrivent pas à la laïcité, qui ne comprennent pas l'égalité entre les femmes et les hommes, qui ne s'associent pas à l'idée quelle que soit votre orientation sexuelle dans notre pays, vous pouvez vivre en paix et avec les mêmes droits, les mêmes devoirs... Tous ces principes-là doivent être enseignés. Ils le sont insuffisamment aujourd'hui et ensuite doivent être vérifiés. C'est ce que font la plupart de nos voisins", explique Othman Nasrou.

Et selon lui, apprendre ces valeurs n'est pas négociable. "Il faut vérifier que la personne qu'on accueille est d'accord, les a intégrés et les a assimilés. Elle peut tout à fait trouver sa place dans notre société. Je suis certain que tout ça se passera très bien", targue-t-il.

Othman Nasrou remet donc au cœur du débat l'assimilation qui est "le terme aujourd'hui du Code civil". "Ça ne veut pas dire qu'on demande à la personne de renoncer à tout ce qu'elle est. Bien sûr que non. C'est un principe de base et c'est ça l'assimilation. Et moi, je l'assume pleinement", ponctue le secrétaire d'État.