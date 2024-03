Immersion au collège Madame de Staël, dans le XVe , au lendemain des menaces reçues par des établissements parisiens

Des images choquantes. Une vingtaine d'établissements parisiens visés par des menaces d'attentat ce mercredi. Au collège Madame de Staël dans le XVe arrondissement de la capitale, ce sont les élèves de deux classes de quatrième qui ont reçu un message de menaces accompagné d'une vidéo de décapitation. Europe 1 s'est rendue à la sortie des cours. Les cris des élèves résonnent comme à l'accoutumée lorsque la sonnerie est retenue, mais certains sortent l’air absent. Ils ont reçu la fameuse vidéo et l'ont visionnée.

"Il y avait un canal télégramme qui montrait des gens se faisant décapiter. Et il y avait également un message qui disait « nous devons exterminer tous les mécréants » et qui venait de la part de l'état islamique. J'ai eu peur au début", explique Adam, un élève de l'établissement.

Une vidéo diffusée entre élèves

La peur et le choc. D'autant que la vidéo s'est rapidement diffusée entre les élèves. Ce collégien de quatrième l'a reçu d'un camarade, cherche-t-il à se protéger ? à prendre de la distance ? Il s'exprime avec ses mots sur ce qu'il a vu : "Ben c'est des gens qui décapitent des personnes… Ils préviennent qu'ils vont faire du mal, attaquer des enfants et tuer des gens. C'était un peu choquant quand même. C'est une technique de lâche". Hippolyte lui s'inquiète pour ses camarades les plus jeunes "C'est un peu choquant de voir ça. Il y a surtout des personnes plus jeunes que nous qui y sont sur l'ENT et ça peut vraiment les choquer".

Si les cours ont repris après l'intervention des démineurs, les images que certaines ont vues ne s'effaceront pas de leur mémoire rapidement.