«Ils rencontrent Dieu via les réseaux sociaux» : en Bretagne, les candidats au baptême en forte hausse chez les jeunes

Des milliers de vidéos Youtube, Titkok... Des jingles et des musiques modernes... Et il ne s'agit pas de la dernière mode sur les réseaux sociaux, mais de la nouvelle façon pour les prêtres de faire entrer en l'Église de nouveaux fidèles. Et ça fonctionne, surtout chez les jeunes adultes. Tous les diocèses de France enregistrent une forte hausse des candidats au baptême. Dans les diocèses de Bretagne comme à Rennes, il y a 70 candidats, une hausse de près de 50% qui confirme un retour de la quête de spiritualité.

>> LIRE AUSSI - Baptêmes et églises : le télévangélisme gagne de plus en plus de terrain en France

Une découverte de la religion "via des live Instagram"

"J'ai beaucoup été évangélisée via des live Instagram", explique au micro d'Europe 1, Pauline, étudiante. "Avec le confinement, je me suis vraiment laissée toucher par le message. Et c'est vrai que notre génération va vouloir beaucoup plus le montrer alors qu'avant, la religion était un peu plus dans la discrétion."

Cette étudiante fait partie des futurs baptisés de Pâques. Elle sera accompagnée, à Rennes, par le curé Nicolas Guillou, tout sourire de voir le nombre de baptêmes exploser dans son diocèse. "C'est une hausse très conséquente", admet-il. De là à parler d'une heure de gloire ? "Je ne sais pas, on repart quand même de très bas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on voit des jeunes qui rencontrent Dieu via les réseaux sociaux et qui viennent nous voir après. Donc on va assurer le service après-vente."

Et pour parfaire le tableau de la modernité, l'office du samedi soir est célébrée en présence d'un groupe de pop louange, "devant 300-400 fidèles".