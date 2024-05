«Il y aura trop de monde» : à Saint-Malo, restaurateurs et hôteliers s'attendent à une fréquentation record

REPORTAGE

Le beau temps, deux jours fériés d'affilée et voilà la saison touristique lancée. Les professionnels se montrent aussi impatients qu'ils ont eu l'impression d'attendre trop longtemps, notamment à Saint-Malo où la fréquentation touristique est dépendante de la météo bretonne. Alors des hôtels de bords de mer aux crêperies dans la vieille ville jusqu'aux fruits de mer à la descente du train, les commerçants esquissent déjà un sourire.

Carton plein

À fond dans ses starting-blocks vue mer, Paul le barman échauffe son shaker pendant que Sophie, la cheffe de l’hôtel, met une touche finale à chaque détail… Les 26 chambres sont prêtes. "On a Paul sur le rooftop là, qui me disait hier qu'il avait hâte que ça démarre. L'affluence est là, enfin ! Parce que pour le moment, c'est un peu calme", confie-t-elle.

C’est plein presque partout, dit-on fièrement. Des hôtels aux crêperies, avec cette même envie de voir pour Anthony Rambaud des trains entiers débarquer de Montparnasse. "Il y aura trop de monde, forcément. Mais bon, ça fait partie des villes côtières et ça fait partie du challenge. Et puis après voilà, il y a des gens qui viennent en deuxième service, en troisième service, ça fait 400 galettes, 400 crêpes minimum, plus ce qu'on fait l'après-midi", prophétise-t-il.

Également du crabe, des huîtres… Dans sa taverne, Henri Lorenzi leur promet la profusion de fruits de mer. "Pour une fois, on va arrêter de se plaindre. Vive le week-end du 8 mai et le jeudi de l'Ascension avec le soleil, les remparts… J'espère qu'on va bosser, j'en suis sûr. C'est bien", sourit le restaurateur. Enfin la saison est lancée, exultent-ils et pourvu qu’elle dure.