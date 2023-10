«Il y a une grosse différence de prix» : pour faire des économies, ces Français cueillent eux-mêmes leurs pommes

Les Français font attention à leurs finances en cette période d'inflation. Pour payer leurs fruits et légumes moins cher, ils sont de plus en plus nombreux à délaisser les grandes surfaces pour aller directement chez les producteurs, dans les vergers, pour cueillir eux-mêmes leurs fruits, ce qui fait baisser le prix d'achat. C'est par exemple le cas à Saint-Julien-de-Concelles, près de Nantes.

1,30 le kilo de pommes

"Alors, ça vous fait 38 kilos, 96 mois, moins le poids de la brouette, ce qui fait 50,65 euros", détaille la productrice. Dans la brouette en question, des pommes tout juste cueillies par Jean-Claude. Comme ce retraité, ils sont de plus en plus nombreux à venir chercher fruits et légumes directement dans les vergers, comme celui des Planches, près de Nantes.

Golden, melrose, granny... Quelle que soit la variété, le prix reste le même : 1,30 € le kilo de pommes, loin des tarifs en magasin. "Il y a une grosse différence de prix quand même. Avec ma petite retraite, sans la cueillette, je n'en achèterai pas", explique une retraitée. "C'est une aubaine, parce qu'avec l'inflation en grande surface, on aurait du mal à prendre autant", ajoute une autre cliente.

"La grande distribution et les intermédiaires prennent leurs marges"

Conséquence : dans son exploitation, Gaëlle a vu la fréquentation plus que doubler ces dernières semaines. "On a des nouveaux clients qui viennent. Tout de suite, ils nous disent 'c'est pas vrai ce prix là', alors je leur explique qu'il faut les cueillir. En grande distribution, elles sont cueillies, c'est cette différence-là qui joue dans le prix, mais pas que. C'est vrai que la grande distribution et tous les intermédiaires prennent leurs marges", explique la productrice.

Un panier moins cher et aussi plus vertueux. "Là, on sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient", se réjouit une cliente. Voilà comment la cueillette au grand air offre un remède anti-crise.