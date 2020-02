Tromperie dans une cantine scolaire ? "La mairie ne peut pas découvrir le problème aujourd'hui", s'indigne une mère

TÉMOIGNAGE

Les parents d'élèves ne peuvent pas être sûrs que ce que mangent leurs enfants à la cantine correspond bien à ce qui est écrit sur le menu à l’entrée des écoles, selon une enquête Europe 1 sur les cantines scolaires. Dans une école du 18e arrondissement de Paris, des parents sont allés vérifier le contenu des poubelles de la cuisine, où sont préparés les repas des enfants. Ils y ont découvert des emballages de sauté de veau allemands alors que selon le cahier des charges, la viande doit être 100% française, label rouge ou bio. Parmi ces parents d'élèves, Marie s'indigne.

"La municipalité semble tomber des nues mais ça fait des années qu'on leur explique que c'est le cas"

"Ils ont fait appel à un cabinet de conseil qui était censé contrôler le prestataire, qui n'effectue qu'un contrôle par mois dans les cuisines centrales. Comment ça peut être suffisant ? La preuve, on fait un contrôle inopiné des poubelles, et on montre qu'il y a tromperie." "La municipalité semble tomber des nues et demande des comptes à son prestataire. Ils ne peuvent pas découvrir le problème aujourd'hui, ça fait des années qu'on leur explique que c'est le cas", explique-t-elle.

La viande allemande n’a finalement pas été servie aux enfants mais les parents ont malgré tout décidé de porter plainte pour tentative de tromperie contre la Sogeres, le prestataire engagé par la mairie du 18ème. Selon les informations d'Europe 1, ils sont déjà une vingtaine et plus de 60 autres devraient leur emboîter le pas dans les prochains jours.