Il n’y aura désormais plus que des “Camemberts de Normandie” dans les rayons

REPORTAGE

Fini de jouer avec les mots, il n'y a qu'un seul et unique camembert en Normandie, et il s'agit de l'AOP, au lait cru moulé à la louche. La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), interdit, depuis le 1er janvier, aux fromages industriels d'inscrire la mention "fabriqué en Normandie" sur leur étiquette.

"C'est un symbole"

Entre les camembert dont l'étiquette indique "fabriqué en Normandie", et les camemberts de Normandie ayant l'AOP, les consommateurs sont complètement perdus. "C'est marqué Normandie, et Normandie, ce n'est pas clair", déplore une cliente, au micro d'Europe 1.

Mais désormais, la confusion est terminée. Les camemberts industriels ne peuvent plus mentionner la Normandie sur leur étiquette. Une victoire pour Véronique Richez-Lerouge, autrice de Main basse sur les AOP. "Protéger un camembert au lait cru moulé à la louche, ça veut dire que dans 60 ou 100 ans, les gens pourront continuer à apprécier ce camembert qu'a inventé Marie Harel au coeur de la Révolution française. C'est important, c'est un symbole."

Les industriels ont fait appel

Mais au goût, qu'est-ce que ça change ? Dans une fromagerie du 15ème arrondissement de Paris, Alexandre se prête au jeu. "Ça n'a pas le goût d'un camembert, c'est très standard comme goût", dit-il après avoir goûté un camembert industriel. Face au camembert AOP, en revanche, la sensation n'est pas la même. "Vous sentez le bocage, vous avez un goût plus typé, on a le goût du lait cru".

Serait-ce donc la fin de vingt ans de guerre du camembert ? Pas si sûr. En effet, les industriels ont déjà fait appel. Le camembert industriel représente 70.000 tonnes de production annuel. Contre 5.000 tonnes pour l'AOP moulé à la louche.