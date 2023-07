«Il faut rester très humble» : après 2022, les pompiers français se disent prêts à affronter de nouveaux incendies

Grèce, Croatie, Tunisie, Italie... La liste des pays touchés par les flammes sur le pourtour méditerranéen ne cesse de s'allonger depuis le début de l'été. En France, les feux de forêts sont pour l'instant rapidement maitrisés, mais les départs d'incendies se multiplient. Ce mercredi, un nouveau feu s'est déclaré au-dessus de Marseille. Il a heureusement rapidement été fixé dans la soirée.

Un an après les mégafeux qui ont touché la Gironde, les pompiers français sont-ils prêts à refaire face à des incendies presque hors de contrôle ? "Je pense qu'il faut rester très humble par rapport au risque" d'incendies en France, note au micro d'Europe 1, le capitaine Sébastien Guyot, porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône.

Un risque qui s'étend

"Les départements du sud de la France sont préparés depuis 50 ans et confrontés à ce risque de feux de forêts. Mais maintenant, on sait que ça peut arriver du 1er janvier au 31 décembre dû à l'effet du réchauffement climatique. Par exemple, le plus gros feu dans les Bouches-du-Rhône de cette année, il date du 4 février. 100 hectares ont été parcourus", souligne le pompier.

Et de conclure : "Il faut rester vigilant, il faut rester préparé. Il faut rester humble par rapport à cet aléa qui va se répandre. On l'a bien vu en 2022 sur l'ensemble des départements, non plus de la Méditerranée, mais pour tous les départements français".