«J'ai dû sauter du balcon» : à Palerme, en Sicile, les habitants encerclés par les incendies

"Nous n'avons que deux heures de courant par jour. On prend l'eau des piscines, des citernes mais il n'y en a plus", déplore ce Sicilien désemparé. Car à l'instar de plusieurs pays proches de la Méditerranée, l'Italie doit elle aussi faire face aux incendies. Notamment en Sicile où le mercure s'envole et où les flammes, alimentées par un vent de sirocco, dévorent La Timpa, un parc national situé au pied de l'Etna.

"Apportez des lances à incendie !"

C'est donc à l'aide de seaux d'eau que les habitants tentent d'arrêter le feu en attendant les secours. À Palerme, principale ville de l'île et encerclée par des incendies souvent d'origine criminelle, la population suffoque. Dans le quartier populaire de Mondello, des immeubles ont dû être évacués. Les feux sont arrivés à l'improviste. "En un instant, le feu était là. Nous ne pouvions plus prendre les escaliers. J'ai dû sauter du balcon", témoigne cette habitante.

3.000 pompiers combattent le feu mais aux quatre coins de l'île, on ne compte plus les appels au secours, comme celui de cette jeune fille désespérée. "Nous sommes à l'église de Sainte-Marie de Palerme sur le mont Griffon. Elle est en flammes ! Je vous en supplie, apportez des lances à incendie !", implore-t-elle. Plus de 200 foyers d'incendies sont encore signalés en Sicile. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence.