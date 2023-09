«Il faut pomper l'eau, on n'a pas le choix» : en Isère, après les inondations, l'heure est au nettoyage

Après les pluies torrentielles, place au nettoyage. Dans l'Ardèche, l'Isère et dans la Drôme, les inondations ont laissé quelques traces. Routes coupées par les inondations, garages et caves sous l'eau... Les dégâts matériels sont importants mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Plusieurs heures après l'orage, il faut encore des bottes pour accéder à la maison de Marc, dont la cour et le garage ont été inondés. "C'était une trombe d'eau ! J'ai mis des couvertures, j'ai mis des planches mais ça n'a servi à rien : tout a été inondé dans le garage. Une catastrophe !", se souvient le sinistré.

De nombreux garages ont été inondés. Crédit photo : Jean-Luc Boujon

"Aussi haut que la porte du garage"

Dans le secteur de Beaurepaire en Isère, de nombreux habitants n'ont pas été épargnés par les inondations. "Vous voyez la hauteur ? Aussi haut que la porte du garage : 2,70m !" s'alarme au micro d'Europe 1 Agnès, qui vit à quelques kilomètres de la commune. "Heureusement, je vis à l'étage, mais on a une pièce en bas qui est complètement foutue", poursuit-elle. Présents chez Agnès, les pompiers ont hier multiplié ce type d'interventions, explique le capitaine Christophe Hugon.

"On en a fait plus d'une dizaine depuis le début de l'après-midi. Ce sont beaucoup de garages inondés. Du coup, il faut pomper l'eau, on n'a pas le choix, il faut au moins assécher les habitations et les garages."

La circulation sur l'A7 interrompue

Arnaud, lui, a été très surpris de la rapidité du phénomène : "C'était une grosse vague d'eau. En seulement quelques minutes, c'est monter jusqu'à 60 cm. Et on avait 20 cm d'eau dans la cuisine. Ça a charrié des cailloux et de la boue : c'était impressionnant !" Autre conséquence, l'autoroute A7 a dû être coupée tout l'après-midi ce lundi. Il a fallu utiliser des chasse-neige pour évacuer la boue restée sur la chaussée après le retrait de l'eau.