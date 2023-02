«Il faut économiser le plus possible» : dans le Var, une sécheresse précoce inquiétante

La France métropolitaine n'a pas connu de véritable pluie pendant 32 jours, la plus longue sécheresse météorologique jamais enregistrée. "La France est en état d'alerte", a reconnu mercredi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Un grand plan eau sera présenté dans les prochains jours, avec des mesures de restriction, possiblement dès le mois de mars. Dans le département du Var, près du lac de Saint-Cassien, les effets de cette sécheresse hivernale sont particulièrement visibles.

"Il faut faire ses propres réserves d'eau"

Les rives de Saint-Cassien laissent apparaître de longues plages de sable, généralement noyées en hiver. "Ça a vraiment baissé", observe cette habitante qui a l'habitude de se promener autour du lac. Sylvie habite au-dessus, à Montauroux, où la population est appelée à la vigilance. "On a déjà reçu un message de la mairie disant qu'on était limité dans l'arrosage, pour les piscines, de maintenant jusqu'à octobre. C'est très compliqué. On est encore en hiver, donc on croise les doigts pour qu'il pleuve", avance-t-elle.

Chantal en est réduit à scruter le ciel. Jusqu'au mois de décembre dernier, elle était limitée à 100 litres d'eau par jour et par personne. "L'année dernière, il y a eu des restrictions. On verra cette année. Le lac descend donc il faut faire ses propres réserves d'eau et économiser le plus possible", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Une centaine de communes en alerte

Au total, près d'une centaine de communes sont en alerte. Dans le Var, quelques interdictions sont déjà entrées en vigueur pour économiser la ressource en eau. Aucune pluie n'est annoncée dans les prochains jours et le déficit pluviométrique est déjà plus important que l'an dernier à la même époque.