«Il faut chercher des clients chez le concurrent» : les opérateurs téléphoniques baissent drastiquement leur prix

Bonne nouvelle ! Les tarifs des abonnements téléphoniques sont en forte baisse puisque les principaux opérateurs ont décidé de lancer des forfaits alléchants. À 13 euros en moyenne le forfait, les opérateurs font le choix des offres bon marché.

Pierre réussit même à s'en sortir pour moins cher. "Actuellement, je suis en train de payer neuf euros par mois. En faisant la comparaison avec les opérateurs, j'arrive à payer un tarif aussi réduit", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Une baisse de 25%

Les tarifs ont chuté de 25 %. Ces baisses interviennent après des augmentations de tarifs répétés. Renaud Kanayakis, expert des télécommunications chez Sia Parters, y voit également une stratégie marketing bien rodée : "On a de nouveau une course de la part de marché des opérateurs. On est sur un marché stable donc pour faire de la croissance, il faut chercher des clients chez le concurrent."

Pour ce faire, les géants de la téléphonie tirent les prix vers le bas notamment avec leur filiale lowcost. Si vous voulez faire baisser la facture, il faudra donc rester à l'affut des bons plans et connaitre sa consommation pour souscrire à un forfait au plus près de ses besoins.