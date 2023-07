«Il en est fan» : les boîtes à histoires cartonnent auprès des petits... et des grands

Endormir son enfant grâce à des histoires enregistrées... Un rêve pour beaucoup de parents devenu réalité il y a seulement quelques années. Les boîtes à histoire au look vintage et sans écran connaissent un succès fulgurant. Lunii, VTech, Tonies. Les entreprises sont nombreuses à se lancer sur le marché et les parents en sont ravis.

Vadim, trois ans et demi, écoute en boucle des dizaines de récits depuis que sa mère Marion lui a acheté une boîte à histoires, son nouveau jouet, il y a trois mois. "Il en est assez fan et même il le réclame", s'amuse-t-elle au micro d'Europe 1. "Je ne voulais pas d'écrans et donc, c'est vrai que ça permet qu'il y ait quelque chose à toucher. Un peu comme les téléphones, mais sans écran et donc pas excitant avant de dormir. C'est un bon compromis entre les deux", juge Manon.

Un succès qui ne se démérite pas

La boîte à histoires est le jouet numéro un en France depuis trois ans. Des entreprises comme Yoto, Tonies ou Joyeuse en ont fait leur produit phare. Mais c'est Lunii, le précurseur des boîtes à histoires, qui est à la tête du marché. "Depuis la commercialisation de la Fabrique à histoires en 2016, on en a vendu plus de 1,6 million d'exemplaires", explique Maëlle Chassard, la cofondatrice de l'entreprise. Et d'ajouter : "On est à 102 millions de chiffre d'affaires cumulés".

Les géants du jouet ont également fait leur place sur le marché comme VTech, le numéro 1 mondial des jouets électroniques. "Nous avons créé notre première boîte à histoires en 2019. Depuis, nous en avons vendus 400.000, c'est un vrai succès", se félicite Vincent Legoupil, directeur marketing chez VTech.

En France, l’année dernière quelque 800.000 exemplaires ont été vendus au total. Comptez 75 euros en moyenne pour une boîte à histoires.