IHU de Marseille : Didier Raoult contre-attaque, les autorités se disent vigilantes

"Le plus grand essai thérapeutique 'sauvage' connu" ou une simple "étude observationnelle" ? Après la publication d'une tribune incendiaire contre une étude sur l'hydroxychloroquine, l'ancien patron de l'IHU de Marseille Didier Raoult contre-attaque et le gouvernement assure veiller au respect de la loi. 16 sociétés savantes ont dénoncé dimanche dans le Monde une étude cosignée par l'infectiologue marseillais, portant sur plus de 30.000 patients soignés à l'IHU (Institut hospitalo-universitaire) Méditerranée Infection pendant deux ans.

Cette étude montre une efficacité de l'hydroxychloroquine aux patients Covid

Cette étude - pas encore publiée dans une revue scientifique ni relue par des pairs, mais simplement mise en ligne en avril - conclut que l'administration d'hydroxychloroquine aux patients Covid a réduit leur mortalité. Selon les médecins signataires de la tribune du Monde, dont le Pr Mathieu Molimard de la Société française de pharmacologie, cette prescription s'est faite "en l'absence de toute preuve d'efficacité" et, plus grave, s'est poursuivie "pendant plus d'un an après la démonstration formelle de (son) inefficacité".

"Il n'y a jamais eu d'essai thérapeutique", "c'est juste une étude observationnelle", a clamé Didier Raoult mardi sur BFMTV, deux jours après avoir dénoncé "une tribune d'imbéciles". Interrogé sur l'administration de ce protocole à des patients Covid pendant plusieurs mois après des avis défavorables des autorités sanitaires sur l'usage de l'hydroxychloroquine, Didier Raoult a répliqué: "J'avais parfaitement le droit, moi, mais aussi les autres, de prescrire de l'hydroxychloroquine", un médicament utilisé dans le traitement du paludisme notamment.

Sécurité des patients

L'infectiologue discrédité par ses pairs depuis la crise sanitaire du Covid-19 affirme même que "des milliers de gens qui auraient pu être traités n'ont pas été traités" du fait des choix sur l'hydroxychloroquine. Les médecins signataires de la tribune appellent les autorités à prendre "les mesures adaptées aux fautes commises", au nom de la "sécurité des patients" et de la "crédibilité de la recherche médicale française". Pour l'Agence nationale de la sécurité du médicament, "au vu de premières analyses", l'étude sur l'hydroxychloroquine "pourrait être qualifiée de RIPH (ndlr: recherche impliquant la personne humaine) de catégorie 1" et aurait donc "dû bénéficier d'un avis favorable d'un comité de protection des personnes et d'une autorisation de l'ANSM".

"L'ANSM poursuit ses analyses et saisira, le cas échéant, de nouveau la justice si ces dernières mettent en évidence des manquements à la règlementation des essais cliniques", précise l'agence sanitaire à l'AFP. Après un rapport cinglant et confirmant largement des révélations de L'Express et Mediapart, l'Agence du médicament avait déjà saisi la justice au printemps 2022. Et, en septembre, après un autre rapport accablant (Igas/IGESR) sur les dérives médicales, scientifiques et managériales de l'IHU à l'ère Raoult, François Braun (Santé) et Sylvie Retailleau (Recherche) avaient aussi annoncé des poursuites et la convocation des dirigeants.

Réentendre la direction

Interrogé par l'AFP, le cabinet du ministre de la Santé a rappelé cette saisine du parquet de Marseille "sur les pratiques inacceptables de l'IHU". Depuis la convocation des fondateurs de l'IHU en octobre, "les prescriptions inappropriées et dangereuses ont cessé", a-t-on souligné. Mais vu "la gravité de ces nouveaux éléments, les deux ministères seront amenés à réentendre les établissements fondateurs et la direction de l'IHU-MI rapidement". Le parquet de Marseille a ouvert en juillet 2022 une information judiciaire, après la saisine de l'ANSM. A ce stade, il n'y a pas eu de mise en examen, a indiqué le parquet à l'AFP fin mai.

A l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ex-ministre de la Santé, a répondu sur la suite du feuilleton Raoult: "une certitude, c'est que l'hydroxychloroquine n'a jamais marché contre le coronavirus". Retraité depuis l'été 2021 de son poste de professeur d'université-praticien hospitalier, Didier Raoult a été remplacé un an plus tard à la tête de l'IHU par Pierre-Edouard Fournier. Désormais professeur émérite, il vient à l'IHU "de temps en temps", selon un porte-parole de l'institution. Au sein de l'IHU, tous les essais cliniques impliquant la personne humaine ont été suspendus depuis septembre.