Hyères : les dealers marseillais interdits de séjour dans la ville par un arrêté préfectoral

Le préfet du Var a pris une décision qui fait réagir. Il a décidé d'interdire de séjour dans la ville d'Hyères tous les individus connus pour trafic de stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône. Ces derniers ne pourront ni circuler, ni stationner dans la ville sans motif légitime.

"C'est une idée politicienne"

Une décision prise pour tenter de freiner l'activité des dealers marseillais qui sont de plus en plus présents dans la ville, explique le préfet. Rudy Manna, porte-parole du syndicat national Alliance Police, reconnaît que le constat du préfet est "bon" mais que cette mesure est tout simplement irréalisable : "La solution est hors-sol, elle est lunaire. Tout simplement parce que c'est extrêmement difficile à mettre en place ce genre de contrôle".

Il faudrait contrôler tous les véhicules qui sont immatriculés "13", vérifier s'ils ont déjà été interpellés pour trafic de stupéfiants, et s'ils l'ont été, il faudra leur mettre une contravention allant jusqu'à 150 euros pour non-respect de la réglementation mise en place par le préfet. Selon le porte-parole, "c'est totalement inapplicable".

"Ces gens-là, on va les dissuader de ne plus participer au trafic de stupéfiants ? Non, ce n'est pas comme ça que cela marche. C'est une idée politicienne, et malheureusement, les idées politiciennes ne sont rarement en adéquation avec les idées que nous avons, nous, les policiers sur le terrain", affirme Rudy Manna.