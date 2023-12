Huîtres contaminées : voici la marche à suivre en cas d'intoxication alimentaire

C'est une interdiction temporaire de vente qui est tombée au plus mauvais moments. À quelques jours du Nouvel An, les autorités ont suspendu la vente d'huîtres du Bassin d'Arcachon à cause de "plusieurs cas de toxi-infections alimentaires collectives" (TIAC). "Les enquêtes réalisées par les services sanitaires montrent que l'ingestion d'huîtres contaminées par le norovirus en seraient la cause, ce que confirment les analyses réalisées sur des huîtres en élevage sur le Bassin d'Arcachon", a indiqué dans un communiqué le secrétariat d'État chargé de la Mer.

>> LIRE AUSSI - Huîtres interdites à Arcachon : les producteurs veulent être indemnisés

Selon la préfecture de Gironde, "les symptômes sont ceux de la gastro-entérite aiguë et aucun cas grave n'est à déplorer à ce jour". L'agence Santé publique France a relevé de son côté dans la région, autour de Noël, "une hausse des passages aux urgences pour symptômes gastro-intestinaux liés à une même origine alimentaire".

Comment signaler une intoxication

Si vous êtes confronté à ce type d'infection, les autorités appellent à toujours consulter un médecin car les TIAC peuvent prendre "des formes diverses", et surtout peuvent être "très graves". Des analyses de selles sont alors réalisées la plupart du temps, poursuivent les autorités.

Beaucoup de personnes sont allées aux urgences après une intoxication alimentaire. L'État rappelle que pour se signaler, il faut alerter le Samu en composant le 15. Il est également possible de contacter le centre antipoison de votre région, et de signaler cette intoxication par mail à l'Agence régionale de santé (ARS) la plus proche de chez vous.

Il peut être également demandé par la DDPP (Direction départementale de protection des populations) de conserver "tous les éléments permettant d'identifier précisément la source de la contamination (restes de repas, conditionnements, étiquetages, tickets de caisse, lieux et dates des achats, sinon photos, numéro de lot...) et toutes les informations permettant de cerner le danger (symptômes, corps étranger retrouvé, certificat médical...)", soulignent les autorités.

Surveiller les publics à risque

Dans tous les cas, il est conseillé de bien surveiller les personnes à risque lors d'une suspicion de TIAC. Ces toxi-infections alimentaires peuvent causer des troubles importants chez "les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire ou la santé sont affaiblis".