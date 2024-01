Huîtres contaminées : dans le bassin d'Arcachon, les inquiétudes et attentes des ostréiculteurs face aux interdictions de vente

L'inquiétude est vive chez les ostréiculteurs car les interdictions temporaires de commercialisation d'huîtres concernant quelques rares sites de production détournent les consommateurs de ce coquillage pour lequel les fêtes de fin d'année constituent l'un des temps forts des ventes. Les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon et de Normandie sont toujours sous le coup d'une interdiction de vente.

Leurs huîtres sont contaminées par un norovirus qui provoque des gastro-entérites. Ce n'est pas la première fois que des eaux usées se déversent dans les bassins. Les professionnels de la mer attendent désormais des aides de l'État.

"Un préjudice énorme"

Quelques rares clients sont venus acheter ou déguster des huîtres de Bretagne que Géraldine Vivier et son mari servent pour remplacer celles d'Arcachon, interdites à la vente jusqu'à nouvel ordre. La pilule est difficile à avaler pour cette ostréicultrice de Gujan-Mestras : "Des annulations en cascade et c'est une double peine pour nous parce qu'on est responsable de rien. Il y a des moments où les larmes coulent toutes seules comme une grosse gueule de bois qui ne part pas".

Les acteurs du secteur tentent de chiffrer les pertes dans l'espoir d'obtenir une compensation financière. "C'est un préjudice énorme. Avec les premières estimations, on voit qu'on est autour de huit millions d'euros. Il est important de savoir la marge brute perdue par les ostréiculteurs. On fera le chiffrage le plus précis possible. Ce n'est pas aux ostréiculteurs de payer l'addition, ça fait deux fois en deux ans. Aujourd'hui, ce n'est plus possible", explique Olivier Laban, président du comité régional de la conchyliculture.

Ce vendredi, les ostréiculteurs arcachonnais ont rendez-vous avec le préfet. L'ostréiculture dans ce territoire représente 250 entreprises et un millier d'emplois.