Hôpital d'Ussel : les urgences ouvertes pendant l'été grâce à des médecins généralistes

L'été à l'hôpital, les plannings sont toujours un casse-tête pour les directeurs. D'ailleurs, beaucoup de services d'urgences en France sont contraints de fermer, faute d'avoir pu recruter des médecins pour assurer lors des congés. Mais à l'hôpital d'Ussel, en Corrèze, malgré la pénurie d'urgentistes, les portes des urgences resteront ouvertes. Pour la première fois, des médecins généralistes du coin viendront assurer les gardes.

Fidéliser les médecins de ville

12 médecins généralistes se sont réparti 14 nuits de garde. Le docteur Grenaille en a déjà fait une et il refait une autre garde fin aout. Le médecin de campagne revient sur ses vacances pour garantir la continuité des soins. "C'est le fait que les autres hôpitaux soient tout de suite plus loin. 65 kilomètres pour Tulle, 80 pour Limoges, donc ce n'est pas rien quand on est malade. On a besoin de cet hôpital parce que ça nous permet d'avoir accès à des avis spécialisés de manière plus urgente. Donc, c'était important pour les gens et puis pour nous, médecins, de pouvoir conserver cet accueil ouvert", assure le docteur au micro d'Europe 1.

Tout a été mis en place pour épauler et rassurer le docteur Grenaille et ses confrères. "Si jamais l'équipe du SMUR, appelée à l'extérieur par le centre 115, sort de l'établissement avec un véhicule et que le praticien des urgences se retrouve tout seul dans le service, il a à sa disposition un praticien qui peut arriver dans les minutes qui suivraient son appel s'il se sentait en difficulté", souligne Yoann Balestrat, directeur de l'hôpital d'Ussel. L'objectif est de fidéliser les médecins de ville avec l'espoir de réitérer l'expérience en cas de besoin.