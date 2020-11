Hommage à Samuel Paty à l'école : comment préparer son enfant ?

INTERVIEW

Une rentrée pas comme les autres. Lundi, les élèves reprennent la route de l'école, du collège et du lycée, en plein confinement et alors que le masque est désormais obligatoire dès six ans. Mais cette journée sera aussi et surtout marquée par un hommage rendu à Samuel Paty, professeur d'Histoire assassiné à quelques mètres de son établissement scolaire juste avant les vacances de la Toussaint. Comment préparer les enfants, surtout s'il sont sensibles, à ce moment ?

"Les alentours de l'école vont être surveillés"

"Cela les touche beaucoup : l'école et la maîtresse ou le maître font partie de leur vie, et ils passent beaucoup de temps avec lui", prévient au micro d'Europe 1 la psychologue Emmanuelle Rigon, auteure chez Albin Michel du livre Les enfants hypersensibles.

Pour le rassurer, la spécialiste recommande donc d'expliquer à son enfant que l'on va "faire tout particulièrement attention aux écoles" et que "lorsqu'il est à l'intérieur, il sera nécessairement protégé". Selon Emmanuelle Rigon, il est aussi utile de rappeler que "les alentours de l'école vont être surveillés" et que "le crime a été commis à côté" de l'établissement.

"Il sera peut-être utile de les accompagner"

"Cela devrait les aider à être moins angoissés", avance la psychologue. "Il sera peut être utile de les accompagner à l'école, peut-être le jour de la rentrée, ou de revenir les chercher", conseille-t-elle enfin.