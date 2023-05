Hommage à Jean Moulin : Emmanuel Macron a visité la prison de Montluc

Le président Emmanuel Macron se trouve en ce moment à Lyon afin de rendre hommage à la Résistance française au temps de l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le chef de l'État a visité la prison de Montluc, où Jean Moulin fut incarcéré. Il s'est justement rendu dans la cellule de 4m² qui a accueilli l'ancien résistant mais aussi dans celle de Klaus Barbie, ex-officier SS, surnommé "Le boucher de Lyon" et emprisonné dans cet établissement après son arrestation en 1983.

Le rez-de-chaussée de la prison

Crédit : Europe 1/Jean-Luc Boujon

Accompagné du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, du ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye et de la secrétaire d'Etat chargée des Anciens combattants et de la Mémoire Patricia Miralles, Emmanuel Macron a également échangé quelques mots avec Claude Bloch, 94 ans et survivant du camp de concentration d'Auschwitz.

La cellule de Jean Moulin

Crédit : Europe 1/Jean-Luc Boujon

Un échange avec les époux Klarsfeld

Auparavant, il a écouté le récit de deux lycéens scolarisés dans la région lyonnaise au sujet de l'arrestation de 44 enfants juifs de la colonie d'Izieu, le 6 avril 1945 sur ordre de Klaus Barbie. De retour à l'extérieur du bâtiment, le chef de l'État a passé quelques instants au niveau de la "barraque aux juifs" tout en discutant avec Serge Klarsfeld, lui aussi déporté en direction d'Auschwitz en 1943, et son épouse Beate. Avant, donc, de visiter les cellules de la prison, guidé par Aurélie Dessert, directrice du mémorial national.

Les cellules de la prison

Crédit : Europe 1/Jean-Luc Boujon