Hommage à Dominique Bernard : que vont devenir les 85 élèves exclus définitivement de leur établissement ?

Plusieurs centaines signalements avaient été remontés, depuis le 16 octobre dernier, à la suite de perturbations d’élèves de la minute de silence organisée en hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. Le ministre de l’Éducation l’avait promis : ces signalements ont donné lieu à des conseils de disciplines. Résultats : 605 sanctions ont été prononcées, dont 85 exclusions définitives de l'établissement, la sanction la plus grave. Désormais, que va-t-il se passer pour ces élèves ? Europe 1 fait le point.

Des élèves surveillés, mais réaffectés

Cette sanction signifie que les élèves concernés n’ont plus le droit de remettre les pieds dans l’enceinte de leur collège ou lycée, mais ils ne sont pas pour autant déscolarisés. Le rectorat doit les réaffecter, même s’ils ont plus de 16 ans. Et les chefs d’établissement qui les accueillent n’ont pas leur mot à dire, comme témoigne cette proviseure : "Quel que soit le motif du conseil de discipline, on se doit d'accueillir l'élève. En général, on l'accueille d'abord avec sa famille pour repositionner l'élève dans sa scolarité. Très souvent, les élèves ont quand même compris le pourquoi du comment ils ont été exclus et cherchent à se faire oublier", explique-t-elle.

"Alors évidemment, ça peut poser problème. Si l'élève est effectivement porteur d'une idéologie problématique, peut-être qu'il ne va pas s'amender si facilement. Dans ce cas-là, on l'accompagne et on le suit de près. Bien sûr, ça peut inquiéter", ajoute cette proviseure au micro d'Europe 1. Pour les élèves qui enchaînent les décisions d’exclusion - que l’on appelle des poly-exclus - ils ne sont pas forcément réaffectés dans un autre établissement. Ils sont redirigés pendant quelques mois vers une structure d’accueil appelée "atelier-relai". Encadrés par des éducateurs, ces élèves tentent de se réconcilier avec le système scolaire.