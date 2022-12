Hiver : les bons conseils pour rouler en sécurité en cas de neige ou de verglas

Avec l'arrivée du froid, les conducteurs redoutent les chutes de neige et l'apparition de plaques de verglas sur les routes. Si vous êtes contraint de prendre votre voiture malgré ces conditions, il existe certaines règles et des bons gestes à adopter pour rouler en sécurité. De la préparation du véhicule aux réflexes à avoir derrière le volant, Europe 1 énumère quelques conseils pour conduire sereinement cet hiver.

Choisir les bons pneus

Le premier conseil est de bien préparer son véhicule. Et cela passe d'abord par les pneus. Le spécialiste Michelin suggère aux conducteurs de "vérifier en priorité que les pneus sont en bon état, correctement gonflés, et qu'ils n'ont pas atteint la limite d'usure qui est de 1,6 mm dans la plupart des pays".

Pour celles et ceux qui habitent en zone montagneuse, où les chutes de neige sont fréquentes en hiver, il est obligatoire de s'équiper de pneus hiver ou de disposer des chaînes ou chaussettes à neige depuis le 1er novembre 2022, et ce jusqu'au 31 mars 2023 indique la loi. Au total, cette obligation s'applique dans 48 départements situés dans des massifs montagneux et concerne tous les véhicules à quatre roues et plus.

Pour les autres zones où les chutes de neige sont plus occasionnelles, Michelin recommande d'opter pour des pneus toute saison. Le géant français du pneumatique rappelle aussi quelques actions de base à faire avant de prendre le volant, comme déneiger son véhicule, compléter le niveau d'antigel de son lave-glace et dégivrer le pare-brise.

Freiner doucement en cas de verglas

Une fois dans le siège conducteur, il existe quelques bons réflexes à avoir lors de la conduite, notamment en ce qui concerne le freinage. En cas de neige ou de verglas, l'entreprise conseille de rouler plus lentement et de "multiplier par dix ses distances de sécurité, particulièrement sur les sols très verglacés". Il est aussi recommandé de rester dans sa file, de freiner doucement et aussi de désactiver son régulateur de vitesse pour éviter de déraper.

Le groupe Vinci énumère également cinq règles de bonne conduite à adopter pour ne pas perdre le contrôle de son véhicule. Parmi ces dernières, il met en avant la conduite souple, qui consiste à "éviter de freiner ou d'accélérer brusquement et de faire des gestes brusques sur le volant". L'entreprise insiste aussi sur les zones à risque, soit "les ponts, les zones humides, les virages mais aussi les entrées et sorties d’autoroute" qui "représentent un véritable danger quand la route est verglacée". Il faut donc regarder loin devant soi pour identifier ces zones et rester vigilant.

En cas de glissade, comme le mentionne la Dépêche du Midi, il est préférable de tourner le volant dans le même sens plutôt que le sens inverse pour éviter le tête-à-queue.

Éviter de rouler dans les traces des véhicules en cas de neige

Les conseils sur route verglacée valent également pour les chaussées enneigées. Michelin suggère, lorsque la chaussée n'a pas été salée, "d'éviter de rouler dans les traces des autres véhicules, la neige tassée offrant une moins bonne adhérence que la neige fraîche". Le groupe Vinci ajoute qu'il faut laisser la priorité aux engins de salage pour "faciliter le travail des engins d'entretien des routes".

Enfin, en cas de neige, il est recommandé de passer rapidement les vitesses, d'allumer ses phares et les feux de brouillard si la visibilité est mauvaise. Il peut être aussi de bon ton de garder une paire de lunettes de soleil près de soi dans le cas où le soleil se refléterait sur le pare-brise.